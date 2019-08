Zum zweiten Mal hat es geklappt, ein Teil der Verkleidung aufzufangen. Die kostet komplett etwa sechs Millionen Dollar. Der Chef von SpaceX, Elon Musk, hat ein Video gepostet. Es zeigt, wie das Verkleidungsteil an einem Fallschirm langsam auf ein unbemanntes Schiff im Atlantik zu schwebt. Es landet schließlich in einem Netz, das quer über das Schiff gespannt ist.

Das Raketenstück stammt von einer Falcon-9. Sie war in der Nacht erfolgreich ins All gestartet, um einen israelischen Kommunikationssatelliten in der Umlaufbahn der Erde auszusetzen. Dabei wurden Teile der Raketenverkleidung abgeworfen. Bei anderen Raketen läuft es so, dass solche Teile verglühen oder beim Auftreffen aufs Meer zerstört werden. SpaceX setzt dagegen darauf, Raketen zumindest teilweise wiederzuverwenden.