Elektrofischen ist schwer umstritten - in der EU soll damit bald Schluss sein.

Bei der Fangmethode werden Fische oder Krabben, die am Meeresboden leben, aufgescheucht - durch Elektroden an den Schleppnetzen. Grundsätzlich ist das schon heute nicht erlaubt in der EU, allerdings gibt es Ausnahmen. Im südlichen Teil der Nordsee ist Elektrofischen möglich, vor allem für Forschungszwecke. Zurzeit sind etwa 80 niederländische Fangschiffe mit den elektrischen Netzen ausgestattet.

Das geplante Verbot soll ab Juli 2021 gelten. Darauf haben sich Vertreter von EU-Parlament und -kommission und der Mitgliedsländer geeinigt.

Viele Umweltschützer lehnen Elektrofischen ab, weil dadurch besonders viele Tiere gefangen werden können. Das Problem der Überfischung könnte demnach noch größer werden. Befürworter sagen, dass der Meeresboden geschont wird, weil keine schweren Schleppnetze über den Grund gezogen werden müssen.