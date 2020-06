Tatsächlich entgeht uns Menschen wohl einiges, weil wir bestimmte Farben gar nicht wahrnehmen können. Das ist bei Kolibris anders. Im Gegensatz zu uns Menschen haben sie nicht nur drei, sondern vier Farbrezeptoren. Damit können sie auch ultraviolettes Licht wahrnehmen - also zum Beispiel UV-Grün oder UV-Gelb.

Wie gut das klappt, hat ein Biologie-Team gerade an Kolibris in den USA nachgewiesen. Sie haben verlockende Futterstationen mit entsprechenden UV-Farben markiert. Dafür beleuchteten sie sie zum Beispiel mit unterschiedlichen grünen Lampen - für unser Auge ist kein Unterschied zu sehen, aber eine der Lampen leuchtet auch ultraviolett-grün.

Die Kolibris lernten schnell, welche Farbe ein Hinweis auf Futter war und flogen immer wieder die Futterstellen mit den UV-Lampen an. In der Natur ist das nützlich, weil auch Pflanzen UV-Markierungen tragen und so für die Kolibris leichter zu erkennen sind.