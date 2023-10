In der US-Stadt Chicago sind innerhalb einer Nacht fast 1000 Zugvögel gestorben.

Sie waren gegen die Glasscheiben eines großen Kongresszentrums geprallt. Ähnliche Vorfälle passieren nach Angaben des Naturkundemuseums Field praktisch jedes Jahr, besonders während der Herbst- und Frühjahrsmigration der Zugvögel. In den vergangenen 40 Jahren laut Museum aber noch nie eine so große Zahl toter Tiere dokumentiert worden. Auch das Kongresszentrum äußerte sich bei X:

Ein Vogel-Experte reagierte in der Zeitung Chicago Tribune frustriert: Einige der Vögel hätten es wohl bis in die Anden Perus geschafft, wenn sie in Chicago nicht gegen die Fenster geflogen wären. Als mögliche Gründe für die den Vorfall sieht er ungünstige Wetterbedingungen und die beleuchteten Fenster des Kongresszentrums. Auch der Sender CBS berichtete.