Als Reaktion auf den russischen Krieg gegen die Ukraine hatte sich unter anderem McDonald's aus Russland zurückgezogen.

Jetzt haben die ersten Filialen wieder auf - unter einem russischen Besitzer. Der hat angekündigt, ab heute in insgesamt 15 Fastfood-Läden in Moskau und Umgebung wieder Gäste zu empfangen. Weitere sollen folgen - und bis Ende des Monat alle rund 850 ehemaligen McDonalds-Filialen in Russland.

Geändert haben sich der Name und das Logo - die Kette heißt jetzt übersetzt in etwa "Lecker und Punkt". Standorte, Inneneinrichtung, Personal und Burger sollen aber quasi gleich bleiben. Zur Wiedereröffnung heute in Moskau bildeten sich Schlangen vor dem Eingang.

Die US-Kette McDonald's gehörte bis zu ihrem Rückzug zu einem der größten Arbeitgeber in Russland.