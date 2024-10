Eine Woche lang haben gut eine Million Menschen online gevoted - zur Abstimmung standen sechs Braunbär-Weibchen und sechs Männchen. Und den Titel hat jetzt wieder das Weibchen Grazer (spr. Greyserrr) geholt. Sie hatte den Wettbewerb schon letztes Jahr gewonnen.



Die Nationalpark-Verwaltung schreibt auf Instagram, dass Grazer den ganzen Sommer hart gearbeitet hat: Sie habe einen kleinen Bären groß gezogen und viel Lachs gefressen, damit sie jetzt gut durch die Winterruhe kommt.



Laut Park ist die "Fat Bear Woche" jedes Jahr sehr beliebt. Mehrere Millionen Menschen haben den Bären vor der Abstimmung auch per Webcam zugeschaut, zum Beispiel, wenn sie Lachse im Brooks Fluss fangen. Der Wettbewerb soll aber nicht nur für den dicksten Bären begeistern, der Katmai-Park will damit auch über den Lebensraum der Tiere und Gefahren wie den Klimawandel aufklären. In der Region in Alaska leben noch etwa 2.000 Braunbären.