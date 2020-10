Vögel kommen dagegen viel besser mit plötzlich wechselnden Windverhältnissen klar. Britische Forschende haben jetzt die Mechanik hinter dieser Fähigkeit erforscht. Dazu haben sie eine dressierte Eule durch künstlich erzeugte Böen in einem Windkanal fliegen lassen und das Ganze mit spezieller Technik aufgezeichnet.

Heraus kam: Die Eule veränderte je nach Windstärke die Haltung und Form ihrer Flügel. Dabei verschafft ihr eine Art Federung im Flügel genügend Zeit, um auf veränderte Windkraft zu reagieren: Der Flügel ist laut den Forschenden so gebaut, dass die Kraft einer Windböe an einem optimalen, zentralen Punkt auftrifft und sie stark reduziert, bevor sie am Körper ankommt. So konnte die Eule ihren Körper trotz der Böen im Flug stabil halten und musste nicht aktiv gegen den Wind ankämpfen.

Die Forschenden wollen die vogelinspirierte Federungsmechanik jetzt auch bei der Entwicklung von Kleinflugzeugen einsetzen.