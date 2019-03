Seitdem kann sich das globalisierungskritische Netzwerk offenbar über einen Spendenboom freuen. Wie das Magazin Focus berichtet, hat die Organisation seit dem Urteil insgesamt 80.000 Euro an Spenden bekommen - etwa vier Mal so viel wie sonst in diesem Zeitraum. Laut Attac-Sprecherin Frauke Distelrath sind außerdem 600 neue Mitglieder dazu gekommen.

Langfristig rechnet die Organisation aber schon damit, dass sich die aberkannte Gemeinnützigkeit bemerkbar macht. Denn Geldgeber können ihre Spende dadurch nicht mehr von der Steuer absetzen.

Nach Ansicht des BFH verfolgt Attac rein politische Ziele. Das sei nicht vom Steuerrecht geschützt.