Auch in der Wissenschaft passieren Fehler. Eine Fehlerquelle ließe sich aber verringern, sagt eine Informationswissenschaftlerin.

Sie hat mit ihrem Team erforscht, was mit zurückgezogenen Papern passiert - also wissenschaftlichen Veröffentlichungen, bei denen sich später Fehler herausstellen. Im Fall der aktuellen Studie ging es um ein Paper aus dem Jahr 2005 über den Nutzen von Omega-3-Fettsäuren. Es wurde 2008 zurückgezogen, weil seine klinischen Daten falsch waren. Trotzdem wurde das Paper auch elf Jahre nach seinem Rückzug noch weiter zitiert - in den meisten Fällen ohne auf die Fehler in der alten Studie hinzuweisen.

Eine Ursache für das Problem ist offenbar das digitale Publikations-System. Wissenschaftliche Papers verbreiten sich schnell, zum Beispiel über pdf-Dateien - aber Informationen über ihren Status nicht. Verlage sollten daher klarer kommunizieren, dass sich ein Paper als fehlerhaft erwiesen hat, sagt die Informationswissenschaftlerin. Einige ihrer Studierenden arbeiten an einem digitalen Tool, mit dem Forschende automatisch überprüfen können, ob ihre zitierten Quellen in Ordnung sind.