Rechnet man Abgänge in den ersten Wochen dazu, liegen die Zahlen noch höher. Und obwohl Fehlgeburten damit nicht gerade selten sind, fühlen sich viele betroffene Frauen stigmatisiert. Vor fünf Jahren hat deswegen eine Psychologin aus den USA in den sozialen Netzwerken eine Kampagne unter dem Hashtag "I had a miscarriage" gestartet, auf Deutsch "Ich hatte eine Fehlgeburt". Mehrere Forscherinnen haben 200 Instagram-Beiträge dazu ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass viele Betroffene die Plattform zum Teil über mehrere Jahre nutzten, um ihre Trauer zu verarbeiten. Andere wollten Unterstützung und Frauen mit ähnlichen Erfahrungen finden oder das Thema Fehlgeburt in die Öffentlichkeit holen.

Viele Frauen beschrieben detailliert ihre körperlichen und emotionalen Erfahrungen. Die Forscherinnen überraschte, wie viele Frauen und ihre Partner sich nach einer Fehlgeburt trotzdem als Eltern begriffen. Nach einer erfolgreichen Geburt blieb die Fehlgeburt Teil ihrer Familienidentität.

Die Forscherinnen wollen, dass Betroffene in Zukunft auf soziale Netzwerke als Möglichkeit zur Trauerbewältigung hingewiesen werden und dass das Thema offener diskutiert wird.