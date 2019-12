Die meisten Ausfälle gab es demnach wegen Verletzungen am Körper oder Atemwegserkrankungen, also zum Beispiel einer Erkältung. Fast jeder sechste Fehltag ging laut dem Bericht auf psychische Erkrankung zurück. Das sind - in Prozenten gerechnet - 130 Prozent mehr als noch vor 10 Jahren. Dass es so viele Fehltage wegen psychischer Erkrankungen gab, lag auch daran, dass die im Schnitt recht lange dauerten - nämlich mehr als 37 Tage.

Dass es mehr Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen gibt, liegt laut BKK daran, dass es mittlerweile bessere und schnellere Diagnosen und Therapien gibt und die Menschen offener mit psychischen Krankheiten umgehen und andere seltener deswegen verurteilen.