Pflanzen setzen diese flüchtigen organischen Verbindungen ständig frei. Sie sind im Prinzip harmlos, aber wenn sie in sehr großen Mengen in die Luft gelangen, können sie, wie Feinstaub, Atemwege reizen und sogar Krebs hervorrufen. Und wenn der Klimawandel so weiter geht, werden Pflanzen sehr viel mehr solcher flüchtiger organischer Verbindungen freisetzen. Davon gehen Forschende in einer Studie aus.

Feinstaub aus natürlichen Quellen könnte um 14 Prozent zunehmen

Sie haben untersucht, wie die Belastung der Luft mit Partikeln aus natürlichen Quellen steigt, wenn die Temperaturen und der CO2-Anteil in der Luft ansteigen. Zu diesen natürlichen Quellen gehört auch Staub - zum Beispiel aus der Sahara - der schon heute vom Wind teils tausende Kilometer weit transportiert wird.

Die Berechnungen der Forschenden zeigen, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts Feinstaub aus natürlichen Quellen um bis zu 14 Prozent ansteigen könnte, wenn der Klimawandel ungebremst so weiter geht. Zwei Drittel dieser Emissionen wären dann alleine aus Pflanzen. Die Forschenden sehen in ihren Studienergebnissen einen weiteren Grund, warum die Menschheit dringend mehr gegen die Erderwärmung unternehmen sollte.