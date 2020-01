Strafen für offene Türen

Die italienische Hauptstadt Rom hat Feinstaub-Alarm ausgelöst und ein Fahrverbot für Diesel-Autos verhängt.

Die Beschränkungen gelten für private Fahrten in den Hauptverkehrszeiten und erstmal nur für heute. Der Smog ist seit Anfang des Jahres ein großes Thema in Italien. Tagsüber ist es fast windstill und nachts so kalt, dass alle die Heizungen aufdrehen. Auch in Turin, Mailand, Bologna, Florenz und anderen Städten gibt es Feinstaub-Warnungen und Einschränkungen für den Verkehr.

In Vicenza drohen Besitzern von Geschäften und Bars seit heute Strafen von bis zu 500 Euro, wenn sie ihre Türen offen stehen lassen und dadurch Wärme verschwenden. In Rom hat die Stadt darum gebeten, die Wohnungen nachts auf höchstens 17 bis 18 Grad zu heizen. Bürgermeisterin Virginia Raggi hatte außerdem schon am Sonntag appelliert, auf Busse und Bahnen umzusteigen oder sich ein Auto mit Freunden und Kollegen zu teilen. Viele Straßen Roms waren heute trotzdem genauso so voll wie sonst auch.

Meteorologen erwarten, dass sich die Wetterlage in weiten Teilen Italiens erstmal nicht ändert.