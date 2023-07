Sich in jedem EU-Land digital einfacher ausweisen können. Das ist die Idee hinter einem Projekt, zu dem jetzt ein großer Feldversuch startet.

Es geht um die sogenannte EU Digital Identity Wallet - die soll es EU-Bürgern und Bürgerinnen in Zukunft möglich machen sich z.B. per App direkt online oder offline ausweisen zu können. So soll es zum Beispiel leichter werden ein Konto online zu eröffnen - weil dann nicht erst der Personalausweis gescannt und das Gesicht verifziert werden muss.

Bei dem Versuch jetzt geht es aber erstmal um das Thema Mobilfunk. Mehrere Anbieter aus sechs EU-Ländern und der Ukraine testen, wie sich SIM-Karten mit so einer digitalen Wallet freischalten lassen. Danach sollen noch weitere Szenarien durchgespielt werden.

Ziel ist, die digitalen Ausweisfunktionen weiterzuentwicklen und EU-weit einheitlich zu gestalten. Manche Datenschützende sehen das Projekt kritisch. Sie befürchten unter anderem, dass die Menschen dadurch mehr unerwünschte Werbung im Netz bekommen.