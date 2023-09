Airbnb hat nach eigenen Angaben auf neue Regeln in New York reagiert - und dort viele Unterkünfte aus dem Angebot genommen.

Dort sind seit gestern die Regeln verschärft, nach denen jemand ein Zimmer auf Buchungsplattformen vermieten darf. Wer das machen möchte, muss sich vorher registrieren. Reine Ferien-Appartements gehen nicht mehr ohne weiteres - der Vermieter einer Airbnb-Unterkunft muss zum Beispiel die ganze Zeit selbst anwesend sein.

Bisher 300 Registrierungen erlaubt

Es gibt von Seiten von Airbnb im Moment keine aktuellen Zahlen. Die Stadt New York berichtet allerdings von knapp 4000 Anträgen für Registrierungsnummern, von denen bisher 300 genehmigt seien. Airbnb hatte bis vor kurzem allerdings fast 40.000 Unterkünfte in New York im Angebot.

Der Schritt New Yorks wird von vielen als Vorbild gesehen, die zu wenig Wohnraum und zu hohe Mieten in Städten kritisieren; während es gleichzeitig immer mehr Airbnb-Wohnungen gibt, mit denen Vermietende das meiste rausholen können.