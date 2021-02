Vielleicht lässt sich ein großes Tierwohl-Problem der deutschen Landwirtschaft in Zukunft öfter per Spritze lösen: die Kastration von Ferkeln, damit später vom Schweinefleisch kein unangenehmer Geruch ausgeht.

Seit diesem Jahr ist es verboten, das bei den Ferkeln kurz nach der Geburt ohne Betäubung zu machen. Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft kritisieren es weiterhin als zu teuer und zu aufwendig, die Tiere für den Eingriff unter Vollnarkose zu setzen. Eine der Alternativen ist, die Ferkel chemisch per Spritze zu kastrieren - zumindest für die Zeit, in der sie sonst den Ebergeruch entwickeln würden. Das wiederum ist auch mit Aufwand verbunden: Schweine bekommen dafür im Moment zwei Spritzen, wenn sie schon in der Mast sind.

Agrarfachleute vom Thünen-Institut und der Universität Göttingen schlagen deshalb vor, das schon früher zu machen – wenn die Tiere noch Ferkel und nicht in der Mast sind. In ihrer Studie schreiben sie, dass in ihrem Test bei 90 Prozent der Versuchstiere der Ebergeruch gehemmt wurde.