Das Fernsehen vermittelt uns möglicherweise ein falsches Bild davon, wie Gewalt gegen Frauen abläuft.

Zwei Forscherinnen der Hochschule Wismar haben Sendungen und Filme ausgewertet, die 2020 im deutschen Fernsehen abends in der Primetime liefen - bei den öffentlich-rechtlichen und den privaten Sendern. Es ging darum, wie oft Gewalt an Mädchen und Frauen dargestellt wird und wie. Vor allem in Krimis wurde sie oft dargestellt, oft auch in Spielfilmen und auch in Nachrichten und Boulevard-Sendungen war sie Thema. Die Forscherinnen stellten aber fest, dass die Gewalt oft sehr explizit und ausführlich, aber auch ziemlich verzerrt dargestellt wurde. Die Betroffenen kamen nur selten ausführlich selbst zu Wort, oft fehlte also die Opfer-Perspektive. Und es gab nur selten Warnungen, dass es um Gewalt geht, und auch kaum Hinweise auf Hilfsangebote. Die Stiftung, die die Studie mitfinanziert hat, sagt: Körperliche oder sexualisierte Gewalt sei ein echtes Problem, und jede dritte Frau habe sowas schon mindestens einmal im Leben selbst erlebt. Daher müsse sensibler mit dem Thema umgegangen werden, auch im Fernsehen.