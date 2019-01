Am Zusammenfluss von den heiligen Flüssen Ganges, Yamuna und Sarawasti werden bis Anfang März 150 Millionen Menschen erwartet. Die wollen eigentlich vor allem eines sehen: die Naga sadhus. Das sind Männer, die asketisch leben. Das heißt, sie sind bis auf Gebetsketten und Girlanden nackt, ihr Körper ist dafür aber mit Asche beschmiert und manche leben sogar in Käfigen. In der Regel kriegt diese heiligen Männer in Indien niemand zu Gesicht - außer eben alle drei Jahre bei dem Festival. Zum Auftakt baden sie im Ganges, dann verbringen sie die acht Wochen damit zu meditieren, Cannabis zu rauchen und die vielen Besucher zu empfangen, die den Naga sadhus ihre Respekt zollen wollen.

Der Nachrichtenagentur Reuters hat ein Besucher gesagt, dass sich die Begegnung total surreal angefühlt habe - die Sadhus kämen einem vor wie Fiktion und dann treffe man sie in Wirklichkeit. Der Anblick kann offenbar wirklich beeindruckend sein. Die Zeitung India Today hat zum Beispiel einen Sadhu gesehen mit einer Krone und so vielen Gebetsketten, dass er 70 Kilo mit sich herumtrug.