Zweimal war das Fusion-Festival in Lärz an der Mecklenburgischen Seenplatte abgesagt worden.

Jetzt wollen die Veranstalter, dass im Spätsommer rund 30.000 Gäste auf das ehemalige Flugplatzgelände kommen. Der Verein Kulturkosmos Berlin will ab 20. August an drei Wochenenden je 10.000 Menschen zusammenbringen. Man sei sich sicher, "Covid-safe feiern zu können." Zur Not wolle man sich die Genehmigung vor Gericht erstreiten.

Der Vorverkauf hat begonnen, das exakte Programm steht aber noch nicht fest. Geplant sind zwei Bühnen mit Musik, dazu Theater und Kino. Im Ticketpreis ist ein Corona-PCR-Test bei Anreise enthalten. Zur "Fusion" kamen vor Corona bis zu 70.000 Gäste. Das Festival gilt als eines der größten alternativen Festivals Europas.