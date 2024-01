Die Polizei in Russland ist nach Medienberichten in der Silvesternacht offenbar im großen Stil gegen Migranten im Land vorgegangen.

Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA wurden allein in St. Petersburg 3000 Menschen bei den Kontrollen festgenommen. Mehr als 600 von ihnen sollen nach Behördenangaben gegen Einwanderungsgesetze in Russland verstoßen haben. Auch zum Beispiel in Moskau gab es offenbar Festnahmen.

Viele Arbeitsmigranten in Russland

Russland ist Ziel vieler Menschen aus den Nachbarländern in Zentralasien, wie Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und Armenien. Sie suchen dort Arbeit und werden zum Beispiel auf Baustellen und in der Landwirtschaft gebraucht. Allerdings stoßen sie oft auf Ablehnung. Es gab Kritik daran, dass ihr rechtlicher Status oft nicht geklärt ist.

Russland Präsident Wladimir Putin sprach vor kurzem beim Thema Arbeitsmigration von keinem "einfachen Problem". Nach seinen Angaben sind aktuell zehn Millionen Ausländer zum Arbeiten in Russland.