Blei als Munition - das wird Jägerinnen und Jägern verboten.

Das haben die EU-Staaten für Feuchtgebiete entschieden - mit einer Übergangszeit von zwei Jahren. Feuchtgebiete sind zum Beispiel Moore, Fluss- und Sumpflandschaften, und auch Seen- und Küstengebiete. In den meisten deutschen Bundesländern darf schon jetzt in der Nähe von Gewässern nicht mehr mit Blei geschossen werden.

Millionen verendete Wasservögel

Der Grund für das Verbot ist, dass Blei ein giftiges Schwermetall ist, das Tieren und Umwelt schadet. Laut der europäischen Chemikalien-Agentur nehmen vor allem Wasservögel verbrauchte Bleimunition bei der Nahrungssuche auf. Millionen von ihnen verenden so jedes Jahr laut EU-Kommission und über die Nahrungskette sind auch andere Lebewesen inklusive dem Menschen betroffen.

Jagdverbände kritisieren das Verbot. Sie sagen, dass Tiere bei anderen Munitionsarten vor ihrem Tod unnötig lange leiden müssten. Laut Bundesagrarministerium soll jetzt an alternativer Schrot-Munition geforscht werden.