In Los Angeles ist letzten Freitag eine Firma ausgebrannt, die sehr wichtig für die Produktion von Schallplatten ist - "Apollo Masters". Das Unternehmen stellt Lack her, der für Vinyl-Rohlinge gebraucht wird. Also die "nackten" Platten, auf die dann später Musik gepresst wird.

Das Problem: Außer dieser Firma gibt es nur einen anderen Hersteller in Japan, der diesen Lack produziert.

Viele Plattenlabels und Presswerke haben Sorge, dass der Brand schwere Folgen haben wird. Ein Labelboss hat dem Musikmagazin Pitchfork gesagt, er glaubt, dass das Feuer der Vinylindustrie weltweit Probleme machen wird. Ein kanadisches Platten-Presswerk nennt den Brand "ein Desaster für die Schallplattenbranche".

In Deutschland sind Schallplatten schon seit den 90ern wieder beliebter. Damals vor allem in der Techno und House Szene. Seit knapp 15 Jahren sind Platten auch wieder im Mainstream angekommen. Das merkt man daran, dass selbst Billie Eilish oder Ed Sheeran Schallplatten verkaufen.