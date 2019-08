Nach neuen Angaben des staatlichen Weltraumforschungsinstituts sind zwischen Donnerstag und Freitag mehr als 1600 Feuer dazu gekommen. Die Behörde wertet unter anderem Satellitenbilder aus. Demnach gab es in Brasilien seit Jahresbeginn schon mehr als 78.000 Waldbrände - so viele wie seit 2013 nicht. Hauptgrund ist offenbar Brandrodung, um Platz für die Landwirtschaft zu schaffen. Hinzu kommt die Trockenzeit.

Bolsonaro setzt Armee ein

Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro hatte dagegen Umweltschützer verantwortlich gemacht, die seinem Ruf schaden wollten. Die Zahlen des Weltraumforschungsinstituts nannte er Lügen. Nach massivem internationalen Protest setzt Bolsonaro inzwischen die Armee ein, um die Feuer im Amazonas-Regenwald zu bekämpfen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums stehen insgesamt 44.000 Soldaten bereit, um die Feuer einzudämmen und Brandstifter zu verfolgen. Sechs der neun brasilianischen Bundesstaaten im Amazonas-Gebiet forderten Hilfe an. Die Gouverneure verlangen außerdem ein Treffen mit Bolsonaro.

Brände auch in anderen südamerikanischen Länder

Zurzeit melden auch andere südamerikanische Länder ungewöhnlich viele Brandherde - vor allem Bolivien. Da sind nach Behördenangaben innerhalb von zwei Wochen fast eine Million Hektar Wald verbrannt - doppelt so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Feuer gibt es auch in Peru und Kolumbien.