Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten es die Menschen dieses Silvester wieder richtig krachen lassen und böllern.

Die Feinstaubbelastung durch Feuerwerk war nach Daten des Umweltbundesamtes aber trotzdem in den meisten Gegenden nicht sehr hoch - darüber berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Weil es in vielen Gebieten windig war, konnte der Feinstaub relativ schnell wieder abziehen. An gut jeder zehnten Messstation in Deutschland wurde der Grenzwert aber überschritten - vor allem in der Südhälfte Deutschlands. Am höchsten war die Feinstaubbelastung in Mainz mit 239 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - das ist mehr als das Vierfache des Grenzwerts.

Wegen des Feuerwerks gehört Neujahr laut der Behörde regelmäßig zu den Tagen mit den höchstens Feinstaubbelastungen im Jahr. Feinstaub kann tief in die Atemwege eindringen und die Lunge schädigen.