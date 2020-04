Forschende aus Illinois haben untersucht, wie viele Frauen in welcher Funktion an Hollywoodfilmen beteiligt sind. Dafür haben sie Daten zu mehr als 26.000 Filmen ausgewertet, die zwischen 1910 und 2010, also in 100 Jahren, gedreht wurden.

Dabei kam raus: Bis 1920 waren Frauen noch stärker vertreten. Sie hatten etwa 40 Prozent der Schauspielrollen inne und produzierten rund 12 Prozent der Filme. Dann kamen mächtige Studios wie Paramount Pictures, 20th Century Fox, MGM und Warner Bros. mit männlichen Bossen. In den 1930er Jahren gab es fast keine Regisseurinnen oder Produzentinnen mehr. Nach dem Ende der "Goldenen Ära" der Studios 1950 waren zwar wieder etwas mehr Frauen in Hollywood aktiv, aber sie sind bis heute in vielen Bereichen unterrepräsentiert.

Das zeigte sich auch bei der letzten Oscarverleihung, bei der keine Frau für die "Beste Regie" nominiert war. Organisationen wie Women in Film setzen sich verstärkt für Chancengleichheit ein. Die Oscar-Akademie bemüht sich um mehr Vielfalt und lädt inzwischen verstärkt Frauen und Vertretende von Minderheiten als neue Mitglieder ein. Bislang sind aber trotzdem nur rund ein Drittel der Mitglieder Frauen.

Die Hollywood-Analyse steht im Fachmagazin Plos One.