Die Internationale Raumstation ISS wird bald die Kulisse für einen Filmdreh.

Russland will deshalb einen Regisseur und eine Schauspielerin ins All schießen. Der Flug zur ISS ist am 20. September geplant, zurück soll es im Oktober gehen. Wer die Schauspielerin ist, wurde nicht gesagt.

Für die Rolle im All hatten sich laut der russischen Staatsagentur mehr als 3.000 Bewerberinnen gemeldet - 20 kamen ins Finale. In dem Film mit dem Arbeitstitel Wysow (Herausforderung) soll es darum gehen, den Beruf von Kosmonauten heldenhaft darzustellen. Neben Russland planen gerade auch die USA einen Filmdreh auf der ISS.