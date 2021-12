In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es in Zukunft mehr unzensierte Filme im Kino zu sehen.

Die Medienaufsichtsbehörde schreibt bei Twitter, dass Filme in ihrer internationalen Version gezeigt werden sollen. Eine Zensur soll es vorher nicht mehr geben. Bei heiklen Inhalten will die Medienaufsichtsbehörde aber eine Altersempfehlung ab 21 abgeben.

In den Emiraten ist es bisher es normal, dass zum Beispiel Szenen mit nackten Menschen, Homosexualität oder Sex herausgeschnitten werden. Immer wieder führte das zu Löchern im Handlungsstrang der Filme.



Inzwischen positionieren sich die Emirate als fortschrittliches Land in der Region. Sie haben das auf dem Islam basierende Justizsystem reformiert. Außerdem wird ab nächstem Jahr das Wochenende auf Samstag und Sonntag verlegt - statt bisher Freitag/Samstag.



In den V.A.E. leben neunmal mehr Ausländer als Einheimische.