Die indigene US-Aktivistin und Schauspielerin Sacheen Littlefeather ist tot.

Sie wurde bekannt durch die Oscar-Verleihung 1973, als sie auf der Bühne kritisierte, wie amerikanische Indigene in Filmen dargestellt werden.

Jetzt teilte die Oscar-Akademie mit, dass Littlefeather im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Laut der Washington Post starb sie in ihrem Haus in Nordkalifornien an Brustkrebs.

Bei der Verleihung 1973 sollte der Schauspieler Marlon Brando einen Oscar als bester Hauptdarsteller in "Der Pate" bekommen. Er schickte die damals 26-Jährige Schauspielerin auf die Bühne. Sie lehnte in seinem Namen den Preis ab und forderte, dass die Lebensbedingungen der Indigenen sich drastisch verbessern müssten. Sie wurde damals ausgebuht und erlebte immer wieder Anfeindungen. Erst vor kurzem hatte die Oscar-Akademie sie um Entschuldigung gebeten.