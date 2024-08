Der Bundesstaat Kerala zählt zu den Hotspots der indischen Filmindustrie - und zu den Orten, an denen Frauen sich nicht sicher fühlen können.

Eine Kommission hat sich die Arbeitsbedingungen von Frauen in der Filmindustrie in Kerala angesehen. In ihrem Abschlussbericht ist die Rede von einer Mafia mächtiger Männer, die die Branche beherrschen. Sexuelle Belästigung soll weit verbreitet sein. An Drehorten gebe es oft keine Toiletten, wodurch Frauen in die Büsche gehen müssen. Sie können während ihrer Periode die Binde nicht wechseln oder müssen stundenlang den Urin halten. In einigen Fällen mussten die Frauen deshalb ins Krankenhaus.

Der Spitzenverband der Branche in Kerala hat die Vorwürfe zurückgewiesen und bestreitet, dass sexuelle Belästigung vorkommt. Das sehen einige Frauen anders: Seit der Bericht öffentlich ist, haben sich mehrere von ihnen gemeldet und über ihre Erfahrungen gesprochen. Bei der Polizei sind laut einem Bericht der BBC mehr als ein Dutzend Anzeigen gegen einige männliche Filmstars eingegangen. Eine Schauspielerin sagt, die bisher bekannten Fälle seien nur die Spitze des Eisbergs.