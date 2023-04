In einem Instagram-Post bezieht sich Tschirner auf einen Bericht des Spiegel über Gewalt an Filmsets mit Til Schweiger. In der Artikel erheben mehr als 50 Beteiligte schwere Vorwürfe gegen Schweiger. Es geht um Wutausbrüche, Alkoholkonsum und Schikane. Schweiger und seine Filmfirma weisen das zurück.

"Ich mache dabei nicht mehr mit!"

Tschirner sagt, es sei für jeden in der Branche seit Jahrzehnten ein absolut offenes Geheimnis, dass – bis auf einige wenige Sets – diese Zustände herrschen. Sie kritisiert, dass die Verantwortlichen nach den Anschuldigungen keine Initiative zeigen würden, dem auf den Grund zu gehen. Damit werde der Mut der Leute ignoriert, die sich dem Spiegel anvertraut hätten. Sie mache dabei nicht mehr mit, sagt Tschirner.