Social-Media-Plattformen stehen schon länger im Filterblasen-Verdacht.

Denn Algorithmen, etwa von Instagram oder Tiktok, beeinflussen, welche Inhalte Userinnen und User zu sehen bekommen. Die Befürchtung: Das könnte zu einer Polarisierung der Gesellschaft beitragen. Ob das so ist, haben Forschende vor der Präsidentschaftswahl in USA 2020 untersucht. Zusammengetan haben sich dabei Uni-Wissenschaftler und Forscherinnen und Forscher beim Meta-Konzern und rausgekommen sind mehrere Studien, die jetzt in Fachmagazinen veröffentlich wurden.