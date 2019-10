Uno-Generalsekretär Antonio Guterres sagte in New York, dass die Vereinten Nationen diesen Oktober so wenig Geld haben wie nie in den letzten zehn Jahren. Es bestehe das Risiko, dass im November nicht genug Geld da sei, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Lieferanten zu bezahlen.

Die Uno sollte dieses Jahr eigentlich etwa 3,3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung haben. Von mehreren Ländern fehlt noch Geld, vor allem von den USA. Sie sind der größte Beitragszahler und steuern jährlich etwa 22 Prozent des Budgets bei. Präsident Donald Trump ist das zu viel, deshalb will er das Geld nicht freigeben. Insgesamt fehlen aus den USA sogar noch rund eine Milliarde Dollar, ein Teil davon noch aus dem letzten Jahr.

Die Friedensmissionen der Uno werden zwar aus einem anderen Topf finanziert, auch dafür wollen die USA nicht mehr so viel zahlen wie bisher.