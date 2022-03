Mobile Banking für alle – so werden digitale Finanzdienstleistungen oft beworben.

Das klingt nach Chancengleichheit und Teilhabe. Dabei hat mobiles Banking manchmal wohl sogar negative Auswirkungen auf die Gerechtigkeit, wie eine neue Studie zeigt.



Dafür haben sich Forschende angeschaut, wie Frauen digitale Finanzdienstleistungen nutzen - und zwar in Nepal, im Senegal, auf den Philippinen und in Tansania. Es zeigte sich: Beim Mobile Banking wirken die gleichen ungerechten Strukturen wie im traditionellen Bankwesen und werden teils noch verstärkt. Zum Beispiel nutzten Frauen in Städten sowohl Banken als auch Onlinebanking häufiger, ebenso reichere und gebildete(re) Frauen.



Infrastruktur können sich ärmere Menschen nicht leisten

Die Forschenden überrascht das nicht, denn für Online-Banking braucht man erstmal die nötige Infrastruktur, und die können sich viele ärmere Menschen nicht leisten. In Tansania müsse man für ein Smartphone fünf Prozent des durchschnittlichen Jahreseinkommens ausgeben, für mobiles Internet zum Teil rund ein Zehntel des Monatslohns. Die Forschenden sagen, neue digitale Technologien reichen für gleichberechtigte Teilhabe nicht aus, man müsse auch in ärmeren Regionen die Infrastruktur ausbauen und den Zugang erschwinglich machen.

Inwieweit sich mobiles Banking in anderen Gesellschaften und auf die Teilhabe von Männern auswirkt, wurde in der Studie nicht untersucht. Die Studie erscheint im Fachjournal Oxford Open Economics (DOI: 10.1093/ooec/odac001).