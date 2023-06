Ein Finanzwissenschaftler der Uni Canberra in Australien hat sich Befragungen und Studien zu dem Thema angeschaut. Im Wissenschaftsportal The Conversation legt er Zahlen vor: Demnach zeigen aktuelle Befragungen von Nationalbanken in Australien, den USA und Schweden, dass nur ein bis zwei Prozent der Erwachsenen dort Kryptowährungen benutzen. Tatsächlich werden Bitcoins und Co ja auch selten als Zahlungsmittel angenommen. Als Grund nennt der Wissenschaftler, dass die Kurse extrem stark schwanken. Ein Laden müsste seine Preisliste wohl stündlich ändern.

Stattdessen nutzen Menschen Kryptowährungen wohl hauptsächlich als Investment. Allerdings gingen die Kurse in den letzten Jahren meistens nach unten. Darum sieht der Wissenschaftler darin auch kein sicheres Investment, sondern eher eine Art Glücksspiel.