Nagetiere sind wohl die erfolgreichsten Säugetiere - mit Tausenden Arten, fast überall auf der Erde.

Ein Forschungsteam liefert im Fachjournal Science einen weiteren Erklärungsansatz für den evolutionären Erfolg der Nager. Es scheint etwas zu sein, dass sie mit dem Menschen und anderen Primaten gemeinsam haben: den Daumen.

Besser Nüssel knacken

Viele Nagetiere - wie Eichhörnchen, Hamster oder Siebenschläfer - haben da nicht einfach eine Kralle, wie an den anderen Fingern, sondern einen Fingernagel.

Das macht es leichter, Futter wie Nüsse festzuhalten und zu knacken - denn das geht mit einem Daumen viel besser als nur mit dem Mund.

Zwei Daumen-Entwicklungen

Für die Studie haben die Forschenden Museumstücke analysiert und auch einen evolutionären Stammbaum aufgestellt, bis zu einem gemeinsamen Vorfahren aller heutigen Nagetiere.

Sie glauben: Evolutionär hat sich der Daumen zweimal entwickelt, erst bei den Nagetieren und später bei den Primaten - also auch beim Menschen.