Ein Forschungsteam liefert im Fachjournal Science einen weiteren Erklärungsansatz für den evolutionären Erfolg der Nager. Es scheint etwas zu sein, dass sie mit dem Menschen und anderen Primaten gemeinsam haben: den Daumen.
Besser Nüssel knacken
Viele Nagetiere - wie Eichhörnchen, Hamster oder Siebenschläfer - haben da nicht einfach eine Kralle, wie an den anderen Fingern, sondern einen Fingernagel.
Das macht es leichter, Futter wie Nüsse festzuhalten und zu knacken - denn das geht mit einem Daumen viel besser als nur mit dem Mund.
Zwei Daumen-Entwicklungen
Für die Studie haben die Forschenden Museumstücke analysiert und auch einen evolutionären Stammbaum aufgestellt, bis zu einem gemeinsamen Vorfahren aller heutigen Nagetiere.
Sie glauben: Evolutionär hat sich der Daumen zweimal entwickelt, erst bei den Nagetieren und später bei den Primaten - also auch beim Menschen.