Ein Fingerschnippen dauert gerade einmal sieben Millisekunden - und erzeugt so viel Drehbeschleunigung wie keine andere menschliche Bewegung.

Das haben Forschende des Georgia Institute of Technology festgestellt. Inspiriert vom Avengers-Kinofilm "Infinity War" haben sie sich die Physik des Fingerschnippens genauer angeguckt. In dem Film schnippt ein Bösewicht mit den Fingern, obwohl er gepanzerte Handschuhe trägt - und das, so wissen die Forschenden jetzt, geht nicht.

Sie haben nämlich festgestellt, dass ein erfolgreiches Fingerschnippen eine bestimmte Kombination braucht aus Reibung und Energie: In ihren Versuchen klappte das Fingerschnippen weder mit Metallfingerhüten, noch mit Gummihandschuhen.

Forschung soll bei Entwicklung von Handprothesen helfen

Die Forschenden hoffen, dass ihre Ergebnisse helfen, ähnliche Bewegungen bei Tieren zu verstehen: zum Beispiel bei Ameisen oder Termiten, die ihre Kiefer schnippen können. Eventuell lassen sich die Erkenntnisse auch für die Entwicklung von Handprothesen nutzen.