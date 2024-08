Flussperlmuscheln können nur in Gewässern leben, in denen die Wasserqualität besonders gut ist.

In Deutschland sind sie fast ausgestorben. In Finnland kommen sie in rund 100 Flüssen und Bächen vor - und sie stehen dort seit mehr als 50 Jahren unter Schutz. Im Fluss Hukkajoki sind vor kurzem allerdings tausende Flussperlmuscheln verendet. Schuld sind Forstmaschinen, die durch den Fluss gefahren sind.

Die Maschinen gehören dem finnisch-schwedischen Forstkonzern Stora Enso. Der will jetzt Konsequenzen ziehen. Er hat seine Holzfällarbeiten in Finnland teilweise gestoppt - und zwar überall dort, wo spezielle Naturschutzbeschränkungen gelten. Die Geschäftsleitung hat erklärt, dass sie die Risiken erstmal neu bewerten will, bevor die Arbeiten weitergehen könnten.

Der Vorfall hatte in Finnland für viel Aufsehen gesorgt. Die Behörden ermitteln wegen schwerwiegendenden Verstoßes gegen Naturschutzgesetze.