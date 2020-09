Am Flughafen in Helsinki, der Hauptstadt von Finnland, helfen seit heute Hunde, Corona-Infizierte zu finden.

Der Flughafen teilte mit, dass zehn Tiere darauf trainiert werden, Sars-CoV-2 zu erschnüffeln. Vier sind schon im Einsatz. Vorläufige Tests an der Uni Helsinki haben gezeigt, dass die Hunde das Virus mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit erkennen. Sie brauchen dabei offenbar auch nur viel kleinere Proben als für medizinische Tests, schon zehn bis 100 Moleküle reichen. Auch wenn Infizierte keine Symptome haben, riechen die Hunde das Virus.

Das Ganze klappt auch, ohne dass die Hunde direkt an den Reisenden riechen. Sie bekommen in einem abgetrennten Raum ein Tuch, mit dem über die Haut gestrichen wurde. Noch ist es ein Testbetrieb, langfristig könnten die Hunde aber andere Corona-Tests am Flughafen ersetzen.

Auch in Deutschland laufen Tests mit Corona-Spürhunden, an der Diensthundeschule der Bundeswehr.