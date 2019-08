Sie alle hatten sich an einem Tippschein beteiligt, der in einem Supermarkt in ihrer Gemeinde Siilinjärvi auslag. Mit ihrer Zahlenkombination knackten sie den Euro-Jackpot. Jeder der 50 Teilnehmer der Tippgemeinschaft bekommt jetzt nach einem Bericht der finnischen Zeitung Iltalehti rund 1,8 Millionen Euro. Morgen wollen sie das mit Kaffee und Kuchen in ihrem Supermarkt feiern.

Der Jackpot in der europäischen Lotterie war zum zweiten Mal in diesem Jahr auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen, und zwar weil ihn sieben Wochen in Folge niemand geknackt hatte.

Die finnische Kleinstadt Siilinjärvi liegt rund 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Helsinki.