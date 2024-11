Schnee recyceln, um verlässlich in die Wintersportsaison starten zu können - das ist schon seit einigen Jahren die Devise in Finnland.

Denn die natürliche Schneefall-Saison hat sich zum Beispiel in Helsinki in den letzten 30 Jahren deutlich verkürzt: von durchschnittlich 97 Tagen pro Jahr auf nur 4 im Jahr 2019. Deswegen legen viele Ski-Resorts in Finnland am Ende der Saison Matten aus gepresstem Polystyrol über die Reste vom Schnee. Der Dämmstoff kommt auch bei der Isolierung von Häusern zum Einsatz und soll den Schnee am Schmelzen hindern. Damit können die Skigebiete dann im nächsten Jahr verlässlich auch ohne Kunstschnee die Saison eröffnen - selbst, wenn es noch nicht geschneit hat. Dieses Jahr wollen zum ersten Mal auch Skigebiete in anderen Ländern das ausprobieren.

Die Idee geht zurück auf eine Methode, die in Finnland schon seit Ewigkeiten genutzt wird: Noch bevor es Kühl- oder Gefrierschränke gab, haben die Menschen in Finnland sich einen Klotz Eis in die Scheune oder den Keller gestellt und mit einer dicken Schicht Sägespäne isoliert. Und damit haben sie dann im Sommer ihre Lebensmittel gekühlt.