In Finnland wird gerade an verschiedenen touristischen Attraktionen ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesetzt.

Wenn sich der Damm bei den Stromschnellen von Imatra öffnet und das Wasser in die Tiefe stürzt, ertönt dabei die ukrainische Nationalhymne. Sonst wurde das tägliche Ereignis nur von der Musik eines finnischen Komponisten begleitet. Auch in der Stadt Lappeenranta erklingt jeden Abend die ukrainische Nationalhymne von der Spitze des Rathauses. So ist sie auch in den Einkaufszentren zu hören, die bei russischen Touristinnen und Touristen genauso beliebt sind wie die Stromschnellen.

Finnland will es aber nicht bei den symbolischen Zeichen belassen: Das Land bereitet jetzt eine Beschränkung der Touristenvisa vor, die an Russinnen und Russen ausgestellt werden. In vielen EU-Ländern gibt es schon so eine Beschränkung.

Finnland war bisher zurückhaltend, weil es eine 13.000 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt. Eine Umfrage des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Finnland zeigte, dass 58% der Finninnen und Finnen die Visa-Einschränkung befürworten.