Finnland steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für den Eintritt in die Nato.

Trotzdem nimmt sich Verteidigungsminister Antti Kaikkonen nach den Weihnachtsferien eine knapp zweimonatige Auszeit für sein jüngstes Kind - als erster männlicher Minister der aktuellen Regierung. Dafür bekommt er von politischen Freunden und Gegnern großes Lob. Der Verteidigungsminister sagt, in seinem Amt gebe es generell nie den richtigen Zeitpunkt für eine Auszeit - aber niemand sei unersetzlich, auch kein Minister. Kinder seien nur sehr kurz klein - und er wolle sich an diese Zeit nicht nur über Fotos erinnern können.

In Finnland nehmen rund 80 Prozent aller Väter eine Form von Eltern-Auszeit. Pionier in der Politik war der damalige Regierungschef Paavo Lipponen in den späten 1990er Jahren.

Finnland und Schweden haben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt. Die Zustimmung von Ungarn und der Türkei steht noch aus.