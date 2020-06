Bei der Nahrungssuche kann ein Schwarm aber auch ein Nachteil sein - nicht nur, weil es viele Konkurrenten ums Futter gibt. Auch zu viel Ordnung innerhalb des Schwarms ist offenbar ein Hindernis. Das zeigen Experimente von Forschenden der Uni Bristol in England mit Stichlingen in einem Pool. Das Forschungsteam versorgte die Fische an mehreren Stellen der Poolwand in zufälligen Abständen mit Futter. Dann wurde beobachtet, wann der Schwarm es entdeckte.

Es zeigte sich: War der Schwarm geordnet, dauerte die Futtersuche länger - weil die Fische ziemlich in dieselbe Richtung guckten. Gingen Ausreißer unter den Stichlingen aber auch mal ihren eigenen Weg, wurde das Futter schneller entdeckt. Die etwas eigenwilligeren Fische hatten dadurch auch einen Vorteil, weil sie sie als erste fressen konnten.

Die Studie ist im Fachmagazin Nature Communications erschienen.