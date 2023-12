Winterzeit ist Wanderzeit für Aale. Doch im Rhein endet die Reise für viele der bedrohten Fische in Kraftwerks-Turbinen.

Darauf macht der Schweizerische Fischerei-Verband gerade mit mit drastischen Beschreibungen und Bildern aufmerksam. Darauf sind verstümmelte Aale zu sehen, die von den Turbinen des Kraftwerks Schaffhausen verletzt wurden.

Kaum ein Aal schafft es ins Meer

Nach Angaben des Fischerei-Verbands enden mehr als 90 Prozent der Aale, die vom Bodensee zur Rhein-Mündung wandern, in Kraftwerks-Turbinen. Nicht nur in Schaffhausen - keines der 21 Rheinkraftwerke habe bisher einen Fischschutz, kritisiert der Verband. Das sei aber dringend nötig. Dafür sind verschiedene Optionen auf dem Tisch: von fischfreundlichen Turbinen oder Umleitungen während der Wanderungszeit bis hin zu einem "Aal-Taxi" - also dass die Fische vor den Kraftwerken eingefangen und dahinter wieder ausgesetzt werden. Bis es da eine Lösung gibt, findet es der Schweizerische Fischerei-Verband auch wenig sinnvoll, dass auf deutscher Seite im Bodensee junge Aale ausgesetzt werden. Er argumentiert, dass das für den Artenschutz nix bringt - nur für die Fischerei.

Europäische Aale wandern einmal im Leben aus dem Süßwasser zur Sargosso-See im Atlantik östlich von Florida, um dort zu laichen, wonach sie sterben. Wenn es Aale nicht ins Meer schaffen, gibt es also keinen Nachwuchs.