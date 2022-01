Beifang mit grünen LEDs reduzieren

Delfine, Schildkröten oder Rochen: Oft landen die Tiere als ungewollter Beifang in Fischernetzen und werden dann wieder über Bord geworfen - schlimmstenfalls mit Verletzungen, die sie nicht überleben.

Möglicherweise gibt es aber eine einfache Lösung für dieses Problem: grüne LEDs. Werden sie an den Fischernetzen befestigt, landet deutlich weniger Beifang darin. In Tests von Forschenden war es nur noch halb so viele Schildkröten und sogar über 80 Prozent weniger Tintenfische. Bei den Plattenkiemern - das sind hai- und rochenartige Fische - gingen die Zahlen sogar um 95 Prozent zurück.

Das ergaben Versuche, die ein Forschungsteam aus den USA und Mexiko vor der Küste von Baja California in Mexiko gemacht hat. Am gewünschten Fang - in diesem Fall Zackenbarsch und Heilbutt - änderten die grünen Lämpchen, die alle zehn Meter am Netz hingen, dagegen nichts. Und für die Fischer war es deutlich einfacher, die Beifang-freien Netze hoch zu holen.

Warum nur manche Fische auf die grünen Lampen reagieren, ist noch nicht klar. Vielleicht hängt es mit der Größe der Augen und der Sehkraft der Tiere zusammen.