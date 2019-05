So könnte man eine australische Studie über die letzten fast 70 Jahre Fischerei zusammenfassen. Demnach gab es 1950 noch 1,7 Millionen Fischerboote, 2015 waren es schon 3,7 Millionen - mehr als doppelt so viele. Das größte Wachstum gab es in Asien. Auch dort sind inzwischen auch immer weniger kleine Fischerboote unterwegs als motorisierte Fangflotten.

Effektivität der Fischerei ist stark gesunken

Trotz dieser Professionalisierung ist die Effektivität der Fischerei aber in den letzten Jahren stark gesunken - vor allem in Südostasien, Lateinamerika und dem südlichen Mittelmeer. Für das australische Wissenschafts-Team zeigt das klar, dass die Fischerei viel stärker gewachsen ist, als es die Fischbestände aushalten.

Ein positives Gegenbeispiel ist laut der Studie Australien: Dort ist die Fischerei effektiver geworden, seit die Fangflotte verkleinert wurde und beim Fischerei-Management mehr auf Nachhaltigkeit geachtet wird.

