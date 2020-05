Auch die weltweite Fischereiindustrie ist von der Corona-Krise betroffen, vor allem, weil die Restaurants zu sind. In vielen Ländern essen die Menschen Meeresfrüchte oder ganzen frischen Fisch meistens nur im Restaurant. Zu Hause greifen sie eher zu Fertigprodukten wie Fischstäbchen. Laut einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters ist die Nachfrage nach Fisch stark eingebrochen. Außerdem haben die Fischer Probleme, zum Beispiel auf See Abstandsregeln einzuhalten oder Häfen in anderen Ländern anzusteuern, wegen der Einreisebeschränkungen. Auch deshalb bleiben Boote an Land.

Was für die Branche hart ist, nützt zum Teil der Natur. Etwa wenn Fischbestände sich ein paar Monate lang erholen können. Es kann aber auch Umweltprobleme verursachen - zum Beispiel in Alaska: Dort müssen bald Lachse aus den Flüssen geholt werden, weil sonst das Gleichgewicht durcheinander gerät. Die Anwohner fürchten aber die vielen Saisonarbeiter, die dafür benötigt werden. Denn in der Region gibt es nur wenige Krankenhäuser.