An der US-Ostküste gibt es Hummer auch mal einfach so, mit Pommes zum Mittagessen. Vielleicht ändert sich das aber bald. Hummerfischer dort fürchten nämlich, dass sie demnächst nicht mehr viel fangen. Das liegt nicht an den Hummern, sondern an Heringen. Die werden in den USA traditionell als Köder benutzt. Die Heringbestände sind aber zurückgegangen, sodass die Behörden die Fischerei einschränken. In diesem Jahr darf nur noch ein Fünftel der Menge gefangen werden, die Fischer an der US-Ostküste vor fünf Jahren eingeholt haben. Die meisten Heringe werden in den Bundesstaaten Maine und Massachussetts an Land gebracht - genau da, wo auch die Hummerfischerei groß ist.

Dort können die Fischer zwar erstmal auf gefrorene Heringe und andere Fische ausweichen - sie befürchten aber, dass das nicht reicht. Die Heringe locken die Hummer in Käfige, aus denen sie nicht mehr herauskommen.