Geisternetze sind Fischereinetze, die im Meer verloren gehen - und dann dort ziellos umhertreiben und Tiere verletzen oder sogar töten.

Australische Forschende wollten wissen, wie viel Geisternetze und anderes Fischerei-Equipment in den Weltmeeren treibt. Also haben sie 450 Fischende gefragt: aus den sieben Ländern, in denen die Fischerei am wichtigsten ist. Heraus kam, dass den Fischenden jedes Jahr folgendes Equipment verloren geht: 740.000 Kilometer Langleine, fast 3000 Quadratkilometer Treibnetze, 218 Quadratkilometer Schleppnetze und 75.000 Quadratkilometer spezielle Rundnetze - außerdem noch über 25 Millionen Töpfe und Fallen und fast 14 Milliarden Haken. Und das sind nur die Verluste von kommerziellen Fischenden. Wenn das so weiter geht, so die Forschenden, könnten wir mit den Geisternetzen in 65 Jahren die komplette Erde einwickeln.

Die Forschenden haben verschiedene Ideen, dem entgegenzuwirken - zum Beispiel Rückkaufprogramme für altes Equipment, Tracker oder regelmäßige Wartungsintervalle.