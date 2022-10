Der seltene Baltische Goldsteinbeißer hat die Umweltkatastrophe im deutschen Teil der Oder doch überlebt.

Forschende des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei haben ein paar Tiere an zwei Stellen der Lausitzer Neiße entdeckt. Das ist überraschend, weil die Fische vorher noch nie in der Neiße gefangen wurden. In ihrem früheren, nördlicher gelegenen Verbreitungsgebiet wurden die Tiere nicht mehr nachgewiesen.

Der Baltische Goldsteinbeißer ist etwa so lang wie eine Hand und hat eine auffällige, dunkle Maserung auf hellen Schuppen. Eigentlich lebt die Fischart vor allem in Osteuropa und Asien. In der Oder schwammen die Exemplare weiter nach Westen als irgendwo sonst.

Im August waren tonnenweise tote Fische aus der Oder gezogen worden, weil der Salzgehalt des Wassers extrem hoch war. Die Ursache dafür ist noch unklar. Eine deutsche Expertengruppe vermutet, dass es eingeleitet wurde. Polen hat die Industrie als Verursacher kategorisch ausgeschlossen - Fachleute bezweifeln, dass das stimmt.